Еврокомиссар заверил, что ЕС не будет отменять безвиз для Украины

“У нас нет таких намерений, поэтому население этих государств следует спросить, действительно ли они настроены сохранить эту привилегию и это право на беспрепятственные путешествия. Все зависит от них, а что касается Европейского Союза, то мы настроены очень позитивно на продолжение этого пути. Но понятно, что “чтобы танцевать танго, нужно быть двум”, — заявил Д.Аврамопулос.

Также еврокомиссар отметил, что украинская власть должна сделать все для того, чтобы не потерять полученных результатов антикоррупционной реформы.

“Учитывая последние события, Украина должна прибегнуть к немедленным действиям, чтобы удержать те антикоррупционные меры, которые были внедрены с предыдущими реформами и обеспечить их дальнейший прогресс”, — отметил он.

Как сообщал УНН, за полгода украинцы около 11 млн раз пересекли границы со странами Евросоюза, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.