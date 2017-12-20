Еврокомиссар заверил, что ЕС не будет отменять безвиз для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Европейский союз не намерен отменять безвизовый режим для Украины. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил еврокомиссар по вопросам миграции и делам Димитрис Аврамопулос, передает УНН.
“У нас нет таких намерений, поэтому население этих государств следует спросить, действительно ли они настроены сохранить эту привилегию и это право на беспрепятственные путешествия. Все зависит от них, а что касается Европейского Союза, то мы настроены очень позитивно на продолжение этого пути. Но понятно, что “чтобы танцевать танго, нужно быть двум”, — заявил Д.Аврамопулос.
Также еврокомиссар отметил, что украинская власть должна сделать все для того, чтобы не потерять полученных результатов антикоррупционной реформы.
“Учитывая последние события, Украина должна прибегнуть к немедленным действиям, чтобы удержать те антикоррупционные меры, которые были внедрены с предыдущими реформами и обеспечить их дальнейший прогресс”, — отметил он.
Как сообщал УНН, за полгода украинцы около 11 млн раз пересекли границы со странами Евросоюза, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.