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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Єврокомісар запевнив, що ЄС не скасовуватиме безвіз для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Європейський союз не має наміру скасовувати безвізовий режим для України. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив єврокомісар із питань міграції і внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос, передає УНН.

Єврокомісар запевнив, що ЄС не скасовуватиме безвіз для України

"Ми не маємо таких намірів, тому населення цих держав слід запитати, чи справді вони налаштовані зберегти цей привілей і це право на безперешкодні подорожі. Все залежить від них, а що стосується Європейського Союзу, то ми налаштовані дуже позитивно на продовження цього шляху. Але зрозуміло, що "аби танцювати танго, потрібно бути двом", - заявив Д.Аврамопулос.

Також Д.Аврамопулос зазначив, що українська влада має докласти зусиль для того, щоб не втратити здобутих результатів антикорупційної реформи.

"Зважаючи на останні події, Україна має вдатися до негайних дій, аби втримати ті антикорупційні заходи, що були впроваджені із попередніми реформами і забезпечити їхній подальший прогрес", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, за півроку українці близько 11 млн разів перетнули кордони з країнами Євросоюзу, що на 15% більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року.

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