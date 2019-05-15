Евровидение-2019: букмекеры изменили прогнозы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. После первого полуфинала Евровидения-2019 немного изменились прогнозы букмекеров, передает УНН со ссылкой на официальную страницу Евровидение-2019 в Facebook.
Так, на несколько ступенек вниз в турнирной таблице сместились Франция, Италия, Азербайджан и Мальта. А вот Исландия поднялась с десятого на пятое место.
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Космическая австралийка прыгнула сразу на третью позицию. На первом месте остаются Нидерланды, второе место занимает Швеция.
Напомним, в Тель-Авиве завершился первый полуфинал Евровидения-2019.
В финал конкурса прошли исполнители из Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.