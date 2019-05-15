Євробачення-2019: букмекери змінили прогнози
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Після першого півфіналу Євробачення-2019 трохи змінилися прогнози букмекерів, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Євробачення-2019 у Facebook.
Так, на декілька сходинок вниз у турнірній таблиці змістилися Франція, Італія, Азербайджан та Мальта. А от Ісландія піднялася з десятого на п'яте місце.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мадонна виступить у фіналі Євробачення-2019 попри заклики щодо бойкоту
Космічна австралійка стрибнула одразу на третю позицію. На першому місці залишаються Нідерланди, другу сходинку посідає Швеція.
Нагадаємо, у Тель-Авіві завершився перший півфінал Євробачення-2019.
До фіналу цьогорічного конкурсу пройшли виконавці з Греції, Білорусі, Сербії, Кіпру, Естонії, Чехії, Австралії, Ісландії, Сан-Маріно і Словенії.