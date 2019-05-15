Євробачення-2019: Мадонна виступить у фіналі попри заклики щодо бойкоту

“Я ніколи не перестану займатися музикою, щоб підлаштуватися під чийсь політичний порядок денний, але я і не перестану виступати проти порушення прав людини, де б у світі вони не відбувалися”, — заявила співачка у вівторок агентству Reuters. Вона додала, як цитує її американське видання Billboard та музичний журнал Pitchfork, що їй боляче чути про “невинно убитих в цьому регіоні і насильстві, яке так часто трапляється на догоду політичним цілям”.

Мадонна виконає в Тель-Авіві дві пісні. Виступ поп-діви на конкурсі оплатив ізраїльсько-канадський мільярдер Сільван Адамс. За даними газети Yedioth Ahronoth, це обійдеться йому в 1,3 млн доларів. Організатори повідомляли, що американська співачка приїде в Тель-Авів з командою з 65 чоловік. Мадонна раніше вже декілька разів виступала в Ізраїлі, в останній раз це було в 2012 році.

Як зазначає агентство, Ізраїль запустив піар-кампанію з протидії закликів до бойкоту конкурсу “Євробачення”, також були посилені заходи охорони, так як в Тель-Авіві побоюються, що активісти можуть спробувати зірвати музичне змагання.

У січні 2019 року відомі британські представники світу моди, кіно, музики, включаючи Вів’єн Вествуд, Пітера Габріеля, Роджера Уотерса, Майка Лі, Джулі Крісті, Максін Пік, підписали лист з закликом до мовної корпорації BBC скасувати освітлення конкурсу пісні 2019 року. Його автори піддали єврейську державу критиці за окупацію палестинських територій, заявивши, що не можуть ігнорувати “систематичне порушення Ізраїлем прав людини щодо палестинців”.

Додамо, що декілька годин тому у Тель-Авіві завершився перший півфінал Євробачення-2019.