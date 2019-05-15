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Евровидение-2019: Мадонна выступит в финале несмотря на призывы к бойкоту

Киев  •  УНН

 • 11198 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Американская поп-дива Мадонна выступит в субботу, 18 мая, в финале музыкального конкурса “Евровидение” в качестве приглашенной звезды, несмотря на призывы некоторых британских представителей мира эстрады, кино и музыки бойкотировать конкурс в Тель-Авиве в связи с политикой его властей по отношению к палестинцам, передает УНН.

“Я никогда не перестану музицировать, чтобы подстроиться под чью-то политическую повестку дня, но я и не перестану выступать против нарушения прав человека, где бы в мире они ни происходили”, — заявила певица во вторник агентству Reuters. Она добавила, как цитирует ее американское издание Billboard и музыкальный журнал Pitchfork, что ей больно слышать о “невинно убитых в этом регионе и насилии, которое так часто случается в угоду политическим целям”.

Мадонна исполнит в Тель-Авиве две песни. Выступление поп-дивы на конкурсе оплатил израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс. По данным газеты Yedioth Ahronoth, это обойдется ему в 1,3 млн долларов. Организаторы сообщали, что американская певица приедет в Тель-Авив с командой из 65 человек. Мадонна ранее уже несколько раз выступала в Израиле, в последний раз это было в 2012 году.

Как отмечает агентство, Израиль запустил пиар-кампанию по противодействию призывам к бойкоту конкурса “Евровидение”, также были усилены меры охраны, так как в Тель-Авиве опасаются, что активисты могут попытаться сорвать музыкальное соревнование.

В январе 2019 года известные британские представители мира моды, кино, музыки, включая Вивьен Вествуд, Питера Габриэля, Роджера Уотерса, Майка Ли, Джули Кристи, Максин Пик, подписали письмо с призывом к вещательной корпорации BBC отменить освещение конкурса песни 2019 года. Его авторы подвергли еврейское государство критике за оккупацию палестинских территорий, заявив, что не могут игнорировать “систематическое нарушение Израилем прав человека в отношении палестинцев”.

Добавим, что несколько часов назад в Тель-Авиве завершился первый полуфинал Евровидения-2019.

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