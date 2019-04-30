ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию организатору акций "Он вам не Димон"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсацию организатору акций "Он вам не Димон". Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.
Так, ЕСПЧ признал власть РФ виновной в нарушении пяти статей Европейской конвенции о защите прав и свобод относительно координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой - ее обвинили в призывах к участию в несогласованном митинге, назначили ей штраф и обязательные работы.
Сегодня, 30 апреля, суд обнародовал первое решение о выплате компенсации в связи с акцией протеста "Он вам не Димон" и обязал власти России выплатить активистке моральную компенсацию в размере 12649 евро. Ей также должны компенсировать 2650 евро судебных издержек.
Отметим, Эльвира Дмитриева подала жалобу в ЕСПЧ в ноябре 2017 года.
Дмитриева была организатором акций "Он вам не Димон" в Казани.
За это она получила два административных протокола и была вынуждена выплатить 11 тыс. рублей штрафа.
Напомним, в ЕСПЧ рассказали о состоянии рассмотрения дел по искам родственников жертв MH17.