ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити компенсацію організаторці акцій "Він вам не Дімон"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Європейський суд з прав людини зобов’язав владу Росії виплатити компенсацію організаторці акцій "Він вам не Дімон". Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення суду.
Так, ЄСПЛ визнав владу РФ винною в порушенні п'яти статей Європейської конвенції про захист прав і свобод щодо координатора штабу Олексія Навального в Казані Ельвіри Дмитрієвої – її звинуватили в закликах до участі в неузгоджену мітингу, призначили їй штраф і обов'язкові роботи.
Сьогодні, 30 квітня, суд оприлюднив перше рішення про виплату компенсації у зв’язку з акцією протесту "Він вам не Димон" і зобов'язав владу Росії виплатити активістці моральну компенсацію в розмірі 12649 євро. Їй також повинні компенсувати 2650 євро судових витрат.
Зазначимо, Ельвіра Дмитрієва подала скаргу до ЄСПЛ у листопаді 2017 року.
Дмитрієва була організаторкою акцій "Він вам не Дімон" у Казані.
За це вона отримала два адміністративні протоколи та була змушена виплатити 11 тисяч рублів штрафу.
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