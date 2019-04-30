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ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити компенсацію організаторці акцій "Він вам не Дімон"

ЄСПЛ зобов’язав Росію виплатити компенсацію організаторці акцій "Він вам не Дімон"

Київ • УНН

 • 6665 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Європейський суд з прав людини зобов’язав владу Росії виплатити компенсацію організаторці акцій "Він вам не Дімон". Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення суду.

Так, ЄСПЛ визнав владу РФ винною в порушенні п'яти статей Європейської конвенції про захист прав і свобод щодо координатора штабу Олексія Навального в Казані Ельвіри Дмитрієвої – її звинуватили в закликах до участі в неузгоджену мітингу, призначили їй штраф і обов'язкові роботи.

Сьогодні, 30 квітня, суд оприлюднив перше рішення про виплату компенсації у зв’язку з акцією протесту "Він вам не Димон" і зобов'язав владу Росії виплатити активістці моральну компенсацію в розмірі 12649 євро. Їй також повинні компенсувати 2650 євро судових витрат.

Зазначимо, Ельвіра Дмитрієва подала скаргу до ЄСПЛ у листопаді 2017 року.

Дмитрієва була організаторкою акцій "Він вам не Дімон" у Казані.

За це вона отримала два адміністративні протоколи та була змушена виплатити 11 тисяч рублів штрафу.

Нагадаємо, в ЄСПЛ розповіли про стан розгляду справ за позовами родичів жертв MH17.

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