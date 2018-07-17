ЕСПЧ обязал РФ выплатить 20 тыс. евро родственникам Политковской
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Европейский суд по правам человека во вторник решил, что российские власти должны выплатить родственникам Анны Политковской 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, передает УНН.
"Суд в частности установил, что, хотя органы власти нашли и осудили группу лиц, непосредственно совершивших заказное убийство госпожи Политковской, они не осуществили надлежащих следственных действий для поиска лица или лиц, поручивших совершение убийства", - говорится в решении.
Суд в Страсбурге постановил, что в данном случае имело место нарушение 2-й статьи Европейской конвенции по правам человека, утверждая, что российские власти не предприняли необходимых следственных действий, чтобы выявить заказчика или заказчиков убийства.
"Российское государство не выполнило своих обязательств по эффективности и продолжительности расследования в соответствии с Конвенцией", - постановил ЕСПЧ.
Суд принял решение пятью голосами к двум, что Россия должна оплатить заявителям 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.
Отметим, ранее присяжные в Мосгорсуде признали подсудимых виновными в убийстве журналистки Анны Политковской.
Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года. Первый процесс по делу об убийстве завершился 19 февраля 2009 года. Присяжные признали вину подсудимых недоказанной, им вынесли оправдательный приговор. Новый процесс по делу Политковской начался 5 августа 2009 года, но вскоре дело вернули на дорасследование.
Весной 2011 года по подозрению в непосредственном исполнении убийства был задержан Рустам Махмудов.