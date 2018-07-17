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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49818 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105455 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127058 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134431 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170312 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153790 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141450 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

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7 марта, 08:52 • 182136 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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ЕСПЧ обязал РФ выплатить 20 тыс. евро родственникам Политковской

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 20 тыс. евро родственникам Политковской

Киев  •  УНН

 • 10469 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Европейский суд по правам человека во вторник решил, что российские власти должны выплатить родственникам Анны Политковской 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, передает УНН.

"Суд в частности установил, что, хотя органы власти нашли и осудили группу лиц, непосредственно совершивших заказное убийство госпожи Политковской, они не осуществили надлежащих следственных действий для поиска лица или лиц, поручивших совершение убийства", - говорится в решении.

Суд в Страсбурге постановил, что в данном случае имело место нарушение 2-й статьи Европейской конвенции по правам человека, утверждая, что российские власти не предприняли необходимых следственных действий, чтобы выявить заказчика или заказчиков убийства.

"Российское государство не выполнило своих обязательств по эффективности и продолжительности расследования в соответствии с Конвенцией", - постановил ЕСПЧ.

Суд принял решение пятью голосами к двум, что Россия должна оплатить заявителям 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.

Отметим, ранее присяжные в Мосгорсуде признали подсудимых виновными в убийстве журналистки Анны Политковской.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года. Первый процесс по делу об убийстве завершился 19 февраля 2009 года. Присяжные признали вину подсудимых недоказанной, им вынесли оправдательный приговор. Новый процесс по делу Политковской начался 5 августа 2009 года, но вскоре дело вернули на дорасследование.

Весной 2011 года по подозрению в непосредственном исполнении убийства был задержан Рустам Махмудов.

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