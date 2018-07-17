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ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 20 тис. євро родичам Політковської

ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 20 тис. євро родичам Політковської

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Європейський суд з прав людини у вівторок вирішив, що російська влада повинна виплатити родичам Ганни Політковської 20 тис. євро як компенсацію моральної шкоди. Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, передає УНН.

"Суд зокрема встановив, що, хоча органи влади знайшли та засудили групу осіб, які безпосередньо здійснили замовне вбивство пані Політковської, вони не здійснили належних слідчих дій для пошуку особи чи осіб, які доручили вчинення вбивства", - йдеться в рішенні.

Суд у Страсбурзі постановив, що в цьому випадку мало місце порушення 2-ї статті Європейської конвенції з прав людини, стверджуючи, що російська влада не вжила необхідних слідчих дій, щоб виявити замовника або замовників вбивства.

"Російське держава не виконала своїх зобов'язань щодо ефективності та тривалості розслідування відповідно до Конвенції", - постановив ЄСПЛ.

Суд прийняв рішення п'ятьма голосами до двох, що Росія повинна сплатити заявникам 20 тис. євро як компенсацію моральної шкоди.

Зазначимо, раніше присяжні в Мосміськсуді визнали підсудних винними у вбивстві журналістки Ганни Політковської.

Ганна Політковська була застрелена в ліфті свого будинку в центрі Москви в жовтні 2006 року. Перший процес у справі про вбивство завершився 19 лютого 2009 року. Присяжні визнали провину підсудних недоведеною, їм винесли виправдальний вирок. Новий процес у справі Політковської почався 5 серпня 2009 року, але невдовзі справу повернули на дорозслідування.

Навесні 2011 року за підозрою в безпосередньому виконанні вбивства був затриманий Рустам Махмудов.

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