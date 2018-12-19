ЕСПЧ требует от Украины срочно предоставить лечение заключенному с тяжелой формой ВИЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека требует от Украины срочно предоставить соответствующее лечение узнику Софиевской исправительной колонии №45 Александру Коту, который имеет тяжелую форму ВИЧ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление опубликованное на сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека.
О требованиях ЕСПЧ сообщил Василий Мельничук, адвокат Харьковской правозащитной группы, который сотрудничает с Центром стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека и защищает права заключенного Кота.
По словам Мельничука, 27 ноября он от имени своего подзащитного обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой применить правило 39 Регламента ЕСПЧ и обязать правительство Украины безотлагательно обеспечить заключенного необходимым лечением в соответствующем специализированном медицинском учреждении и специализированным транспортом во время его перевозки.
Мельничук рассказал, что Александр Кот отбывает наказание по статье 185 ч. 3 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) в Софиевской исправительной колонии №45. Александр страдает мочекаменной болезнью, имеет камни в обеих почках, хронический пиелонефрит, вирусный гепатит С и ВИЧ на 4-й клинической стадии.
Сообщается, что 7 декабря ЕСПЧ в ответ на обращение Василия Мельничука применил правило 39 и послал копию решения адвокату.
Также это решение направлено по официальным каналам к украинскому правительству, документы должен получить Правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лещина.
Как сообщал УНН, ЕСПЧ требует от правительства Украины предоставить всю информацию по делу бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова.