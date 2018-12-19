ЄСПЛ вимагає від України інформацію у справі Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вимагає від уряду України надати всю інформацію по справі колишнього глави фракції Партії регіонів у Верховній раді Олександра Єфремова. Відповідне повідомлення його адвокат Олена Лешенко опублікувала у вівторок на своїй сторінці в Facebook.
За словами юристки, в той день ЄСПЛ відреагував на її "звернення... щодо застосування тимчасових заходів у зв'язку з ненаданням належної медичної допомоги" і незаконним утриманням підзахисного під вартою.
Лешенко зазначила, що "ЄСПЛ дав уряду України термін до 8 січня надати всю інформацію по справі Єфремова".
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Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області 14 раз продовжив термін тримання під вартою колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 31 січня 2019 року.
Єфремов звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч. 5 ст.27, ст.341 КК України.