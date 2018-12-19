ЄСПЛ вимагає від України терміново надати лікування ув’язненому з важкою формою ВІЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейський суд з прав людини вимагає від України терміново надати відповідне лікування в’язню Софіївської виправної колонії №45 Олександру Коту, який має важку форму ВІЛ. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву опубліковану на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини.
Про вимоги ЄСПЛ повідомив Василь Мельничук, адвокат Харківської правозахисної групи, який співпрацює з Центром стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини та захищає права ув’язненого Кота.
За словами Мельничука, 27 листопада він від імені свого підзахисного звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням застосувати правило 39 Регламенту ЄСПЛ та зобов’язати уряд України невідкладно забезпечити ув’язненого необхідним лікуванням у відповідному спеціалізованому медичному закладі та спеціалізованим транспортом під час його перевезення.
Мельничук розповів, що Олександр Кот відбуває покарання за статтею 185 ч. 3 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) у Софіївській виправній колонії №45. Олександр страждає на сечокам’яну хворобу, має каміння в обох нирках, хронічний пієлонефрит, вірусний гепатит С та ВІЛ на 4-й клінічній стадії.
Повідомляється, що 7 грудня ЄСПЛ у відповідь на звернення Василя Мельничука застосував правило 39 і надіслав копію рішення адвокату.
Також це рішення скероване офіційними каналами до українського уряду, документи має отримати Урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.
Як повідомляв УНН, ЄСПЛ вимагає від уряду України надати всю інформацію по справі колишнього глави фракції Партії регіонів у Верховній раді Олександра Єфремова.