ЕСПЧ продлил запрет на экстрадицию Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продлил запрет на экстрадицию в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в составе украинских военных на период рассмотрения его иска против Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Ленга Дмитрий Моргун, передает УНН.