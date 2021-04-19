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ЕСПЧ продлил запрет на экстрадицию Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе

ЕСПЧ продлил запрет на экстрадицию Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13642 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) продлил запрет на экстрадицию в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в составе украинских военных на период рассмотрения его иска против Украины. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Ленга Дмитрий Моргун, передает УНН.

Цитата

"Итак, сегодня ECHR сообщил нам о том, что запрет экстрадиции господина К.Ленга продлен на период рассмотрения судом дела Lang vs Ukraine", - написал Моргун.

Дополнение

Киевский апелляционный суд разрешил экстрадицию в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в составе украинских военных.

Что было раньше

Киевский Апелляционный суд отменил решение об экстрадиции в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в составе украинских военных.

Контекст

В декабре 2019 года стало известно, что Соединенные Штаты требуют выдачи из Украины американского солдата Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве пары во Флориде в 2018 году.

Так, по данным американских СМИ, Лэнг был уволен из американских вооруженных сил после самовольного ухода в самоволку и живет в Украине с 2015 года. В том же году Лэнг встретил свою жену Алексу Цвифельхофер.

По данным СМИ, 9 апреля 2018 года Лэнг и Цвифельхофер застрелили пожилую пару, Серафина Лоренцо и его жену Дину. Жена Лэнга была арестована в мае после того, как ее задержали при попытке купить пистолет в Висконсине. Ленг же отправился в Мексику, Колумбию и Испанию, а затем был арестован на границе Украины и Молдовы.

В октябре 2020 года Печерский районный суд Киева постановил экстрадировать американского военного Крейга Лэнга в США.

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