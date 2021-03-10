Апеляційний суд скасував постанову про екстрадицію Крейга Ленга, який воював на боці ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Київський Апеляційний суд скасував рішення про екстрадицію до США Крейга Ленга, який воював на Донбасі у складі Збройних сил України. Про це йдеться в рішенні апеляційного суду, передає УНН.
Деталі
Так, апеляційний суд своїм рішенням ухвалив:
- задовольнити апеляційні скарги захисників Ленга;
- скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва, якою залишено без задоволення скаргу захисників Ленга, стосовно якого прийнято рішення про екстрадицію, на постанову Начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва про екстрадицію;
- постановити нову ухвалу, якою постанову Начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва про видачу екстрадицію - скасувати.
Зазначається, що ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Контекст
У грудні 2019 року стало відомо, що Сполучені Штати вимагають видачі з України американського солдата Крейга Ленга, якого звинувачують у вбивстві пари у Флориді в 2018 році.
Так, за даними американських ЗМІ, Ленг був звільнений з американських збройних сил після самовільного відходу в самоволку і живе в Україні з 2015 року. Того ж року Ленг зустрів свою дружину Алексу Цвіфельхофер.
За даними ЗМІ, 9 квітня 2018 року Ленг і Цвіфельхофер застрелили літню пару, Серафіна Лоренцо і його дружину Діну.
Дружина Ленга була арештована в травні після того, як її затримали при спробі купити пістолет у Вісконсині. Ленг же відправився в Мексику, Колумбію та Іспанію, а потім був заарештований на кордоні України і Молдови.
У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів.