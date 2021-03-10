Апеляційний суд скасував постанову про екстрадицію Крейга Ленга, який воював на боці ЗСУ

Деталі

Так, апеляційний суд своїм рішенням ухвалив:

- задовольнити апеляційні скарги захисників Ленга;

- скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва, якою залишено без задоволення скаргу захисників Ленга, стосовно якого прийнято рішення про екстрадицію, на постанову Начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва про екстрадицію;

- постановити нову ухвалу, якою постанову Начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва про видачу екстрадицію - скасувати.

Зазначається, що ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Контекст

У грудні 2019 року стало відомо, що Сполучені Штати вимагають видачі з України американського солдата Крейга Ленга, якого звинувачують у вбивстві пари у Флориді в 2018 році.

Так, за даними американських ЗМІ, Ленг був звільнений з американських збройних сил після самовільного відходу в самоволку і живе в Україні з 2015 року. Того ж року Ленг зустрів свою дружину Алексу Цвіфельхофер.

За даними ЗМІ, 9 квітня 2018 року Ленг і Цвіфельхофер застрелили літню пару, Серафіна Лоренцо і його дружину Діну.

Дружина Ленга була арештована в травні після того, як її затримали при спробі купити пістолет у Вісконсині. Ленг же відправився в Мексику, Колумбію та Іспанію, а потім був заарештований на кордоні України і Молдови.

У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів.