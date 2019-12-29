США вимагає від Києва екстрадиції американця, що є героєм в Україні - NYP

“Крейг Ленг був звільнений з американських збройних сил після самовільного відходу в самоволку і живе в Україні з 2015 року. Після висадки в Україні Ленг відзначився як найманець, що працює з воєнізованими формуваннями в триваючому (на Донбасі — ред) конфлікті з Росією. Він заручений з українською жінкою, і його військова служба зробила його місцевим героєм”, — йдеться у повідомленні видання.

NYP зазначає, що Ленг зустрів свою дружину Алексу Цвіфельхофер в Україні у 2015 році.

“У 2017 році пара виїхала з країни в Південний Судан в надії боротися з терористичним угрупуванням „Аш-Шаббааб“. Після відмови у в’їзді пара повернулася в США, де будувала плани про можливий вступ до бій з бійцями опору в Венесуелі”, — додається у виданні.

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Як наводить видання дані американських прокурорів, 9 квітня 2018 року Ленг і Цвіфельхофер застрелили Серафіна Лоренцо і його дружину Діну. Їх тіла були знайдені в їх машині на стоянці прилеглої церкви в окрузі Лі, штат Флорида.

Жінка Ленга, Цвіфельхофер, була арештована в травні після того, як її затримали при спробі купити пістолет у Вісконсині.

“Після вбивств Серафіна і Діни, Ленг відправився в Мексику, Колумбію та Іспанію, а потім був заарештований на кордоні України і Молдови”, — повідомляє видання.

NYP відзначає, що Сполучені Штати не мають договору про екстрадицію з України.

“Ми знаємо, що в США він дуже негативна людина в ЗМІ”, — заявив NBC News адвокат Ленга Дмитро Моргун. “В Україні — немає. В Україні він був героєм. Він захищає наші інтереси і нашу країну”.

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"Команда захисту Ленга також грала на місцевих симпатіях. Ленг шукає притулку в Україні, стверджуючи, що у президента Трампа і російського лідера Володимира Путіна “тісні зв’язки” і що США домагаються його повернення тільки “на прохання російського уряду”. Правоохоронні органи Флориди не згодні", - резюмує видання.

“Ми приймаємо це дуже близько до серця”, — сказав NBC шериф округу Лі Карміне Марс. “Якщо ви зробите злочин в цьому окрузі, ви можете бігти. Але ви не зможете сховатися. Ми знайдемо вас. Ви повернетеся. Ви підете за ґрати.”

Ленг заперечував висунуті проти нього звинувачення.

Слід зазначити, що на сторінці адвоката Моргуна у Facebook є відомості про його співпрацю з американцем Ленгом.