США требует от Киева экстрадиции американца, который является героем в Украине - NYP

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Соединенные Штаты требуют выдачи из Украины американского солдата Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве пары во Флориде в 2018 году. Об этом сообщает издание New York Post, передает УНН. По данным издания, в Украине Ленга считают героем за участие в военных действиях на Донбассе.

“Крейг Лэнг был уволен из американских вооруженных сил после самовольного ухода в самоволку и живет в Украине с 2015 года. После высадки в Украине Лэнг отличился как наемник, работающий с военизированными формированиями на продолжающемся (в Донбассе — ред) конфликте с Россией. Он помолвлен с украинской женщиной, и его военная служба сделала его местным героем”, — говорится в сообщении издания.

NYP отмечает, что Лэнг встретил свою жену Алексу Цвифельхофер в Украине в 2015 году.

“В 2017 году пара уехала из страны в Южный Судан в надежде бороться с террористической группировкой „Аш-Шаббааб“. После отказа во въезде пара вернулась в США, где строила планы о возможном вступлении в бой с бойцами сопротивления в Венесуэле”, — добавляется в издании.

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Как приводит издание данные американских прокуроров, 9 апреля 2018 года Лэнг и Цвифельхофер застрелили Серафина Лоренцо и его жену Дину. Их тела были найдены в их машине на стоянке прилегающей церкви в округе Ли, штат Флорида.

Женщина Ленга, Цвифельхофер, была арестована в мае после того, как ее задержали при попытке купить пистолет в Висконсине.

“После убийств Серафина и Дины, Ленг отправился в Мексику, Колумбию и Испанию, а затем был арестован на границе Украины и Молдовы”, — сообщает издание.

NYP отмечает, что Соединенные Штаты не имеют договора об экстрадиции из Украины.

“Мы знаем, что в США он очень негативный человек в СМИ”, — заявил NBC News адвокат Ленга Дмитрий Моргун. “В Украине — нет. В Украине он был героем. Он защищает наши интересы и нашу страну”.

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“Команда защиты Ленга также играла на местных симпатиях. Ленг ищет убежища в Украине, утверждая, что у президента Трампа и российского лидера Владимира Путина „тесные связи“ и США добиваются его возврата только „по просьбе российского правительства“. Правоохранительные органы Флориды не согласны”, — резюмируют в издании.

“Мы принимаем это очень близко к сердцу”, — сказал NBC шериф округа Ли Кармине Марс. “Если вы сделаете преступление в этом округе, вы можете бежать. Но вы не можете спрятаться. Мы найдем вас. Вы вернетесь. Вы пойдете в тюрьму”.

Ленг отрицал выдвинутые против него обвинения.

Следует отметить, что на странице адвоката Моргуна в Facebook есть сведения о его сотрудничестве с американцем Ленгом.

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