Апелляционный суд отменил постановление об экстрадиции Крейга Лэнга, который воевал на стороне ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Киевский Апелляционный суд отменил решение об экстрадиции в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в составе Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в решении апелляционного суда, передает УНН.
Детали
Так, апелляционный суд своим решением постановил:
- удовлетворить апелляционные жалобы защитников Ленга;
- отменить решение следственного судьи Печерского районного суда Киева, которым оставлено без удовлетворения жалобу защитников Ленга, в отношении которого принято решение об экстрадиции на постановление начальника Департамента международно-правового сотрудничества об экстрадиции;
- вынести новое постановление, которым постановление начальника Департамента международно-правового сотрудничества о выдаче экстрадиции - отменить.
Отмечается, что решение апелляционного суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Контекст
В декабре 2019 года стало известно, что Соединенные Штаты требуют выдачи из Украины американского солдата Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве пары во Флориде в 2018 году.
Так, по данным американских СМИ, Лэнг был уволен из американских вооруженных сил после самовольного ухода в самоволку и живет в Украине с 2015 года. В том же году Лэнг встретил свою жену Алексу Цвифельхофер.
По данным СМИ, 9 апреля 2018 года Лэнг и Цвифельхофер застрелили пожилую пару, Серафина Лоренцо и его жену Дину.
Жена Лэнга была арестована в мае после того, как ее задержали при попытке купить пистолет в Висконсине. Ленг же отправился в Мексику, Колумбию и Испанию, а затем был арестован на границе Украины и Молдовы.
В октябре 2020 Печерский районный суд Киева постановил экстрадировать американского военного Крейга Лэнга в США.