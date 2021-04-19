ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію Крейга Ленга, який воював на Донбасі

Цитата

“Отже, сьогодні ECHR повідомив нас про те, що заборону екстрадиції пана К.Ленга подовжено на період розгляду Судом справи Lang vs Ukraine”, — написав Моргун.

Доповнення

Київський апеляційний суд дозволив екстрадицію до США Крейга Ленга, який воював на Донбасі у складі українських військових.

Що було раніше

Київський Апеляційний суд скасував рішення про екстрадицію до США Крейга Ленга, який воював на Донбасі у складі українських військових.

Контекст

У грудні 2019 року стало відомо, що Сполучені Штати вимагають видачі з України американського солдата Крейга Ленга, якого звинувачують у вбивстві пари у Флориді у 2018 році.

Так, за даними американських ЗМІ, Ленг був звільнений з американських збройних сил після самовільного відходу в самоволку і живе в Україні з 2015 року. Того ж року Ленг зустрів свою дружину Алексу Цвіфельхофер.

За даними ЗМІ, 9 квітня 2018 року Ленг і Цвіфельхофер застрелили літню пару, Серафіна Лоренцо і його дружину Діну. Дружина Ленга була арештована в травні після того, як її затримали при спробі купити пістолет у Вісконсині. Ленг же відправився в Мексику, Колумбію та Іспанію, а потім був заарештований на кордоні України і Молдови.

У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів.