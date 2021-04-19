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ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію Крейга Ленга, який воював на Донбасі

ЄСПЛ продовжив заборону на екстрадицію Крейга Ленга, який воював на Донбасі

Київ • УНН

 • 13644 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) продовжив заборону на екстрадицію до США Крейга Ленга, який воював на Донбасі у складі українських військових на період розгляду його позову проти України. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Ленга Дмитро Моргун, передає УНН.

Цитата

“Отже, сьогодні ECHR повідомив нас про те, що заборону екстрадиції пана К.Ленга подовжено на період розгляду Судом справи Lang vs Ukraine”, — написав Моргун.

Доповнення

Київський апеляційний суд дозволив екстрадицію до США Крейга Ленга, який воював на Донбасі у складі українських військових.

Що було раніше
Київський Апеляційний суд скасував рішення про екстрадицію до США Крейга Ленга, який воював на Донбасі у складі українських військових.

Контекст

У грудні 2019 року стало відомо, що Сполучені Штати вимагають видачі з України американського солдата Крейга Ленга, якого звинувачують у вбивстві пари у Флориді у 2018 році.

Так, за даними американських ЗМІ, Ленг був звільнений з американських збройних сил після самовільного відходу в самоволку і живе в Україні з 2015 року. Того ж року Ленг зустрів свою дружину Алексу Цвіфельхофер.

За даними ЗМІ, 9 квітня 2018 року Ленг і Цвіфельхофер застрелили літню пару, Серафіна Лоренцо і його дружину Діну. Дружина Ленга була арештована в травні після того, як її затримали при спробі купити пістолет у Вісконсині. Ленг же відправився в Мексику, Колумбію та Іспанію, а потім був заарештований на кордоні України і Молдови.

У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів.

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