Апеляційний суд дозволив екстрадицію Крейга Ленга, який воював на Донбасі

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“Заяву прокурора про перегляд ухвали Київського апеляційного суду від 23 лютого 2021 року за нововиявленими обставинами задоволено. Ухвалу Київського апеляційного суду від 23 лютого, якою задоволено апеляційні скарги захисників підозрюваного та скасовано ухвалу Печерського районного суду Києва від 30 жовтня 2020 року про залишення без задоволення заяв захисників підозрюваного та постанову про видачу особи, екстрадицію скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою відмовлено у задоволенні апеляційних скарг захисників підозрюваного, а ухвалу Печерського суду Києва від 30 жовтня 2020 року залишено без змін”, — розповіли в пресслужбі.

Що було раніше

Київський Апеляційний суд скасував рішення про екстрадицію до США Крейга Ленга, який воював на Донбасі у складі українських військових.

Контекст

У грудні 2019 року стало відомо, що Сполучені Штати вимагають видачі з України американського солдата Крейга Ленга, якого звинувачують у вбивстві пари у Флориді у 2018 році.

Так, за даними американських ЗМІ, Ленг був звільнений з американських збройних сил після самовільного відходу в самоволку і живе в Україні з 2015 року. Того ж року Ленг зустрів свою дружину Алексу Цвіфельхофер.

За даними ЗМІ, 9 квітня 2018 року Ленг і Цвіфельхофер застрелили літню пару, Серафіна Лоренцо і його дружину Діну. Дружина Ленга була арештована в травні після того, як її затримали при спробі купити пістолет у Вісконсині. Ленг же відправився в Мексику, Колумбію та Іспанію, а потім був заарештований на кордоні України і Молдови.

У жовтні 2020 року Печерський районний суд Києва постановив екстрадувати американського військового Крейга Ленга до Сполучених Штатів.