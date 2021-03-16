Апелляционный суд разрешил экстрадицию Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Киевский апелляционный суд разрешил экстрадицию в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в составе украинских военных. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
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"Заявление прокурора о пересмотре постановления Киевского апелляционного суда от 23 февраля 2021 года по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено. Постановление Киевского апелляционного суда от 23 февраля, которым удовлетворено апелляционные жалобы защитников подозреваемого и отменено постановление Печерского районного суда Киева от 30 октября 2020 года об оставлении без удовлетворения заявлений защитников подозреваемого и постановления о выдаче лица, экстрадиция отменена. Принято новое решение, которым отказано в удовлетворении апелляционных жалоб защитников подозреваемого, а постановление Печерского суда Киева от 30 октября 2020 года оставлено без изменений", - рассказали в пресс-службе.
Что было ранее
Киевский Апелляционный суд отменил решение об экстрадиции в США Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в составе украинских военных.
Контекст
В декабре 2019 года стало известно, что Соединенные Штаты требуют выдачи из Украины американского солдата Крейга Лэнга, которого обвиняют в убийстве пары во Флориде в 2018 году.
Так, по данным американских СМИ, Лэнг был уволен из американских вооруженных сил после самовольного ухода в самоволку и живет в Украине с 2015 года. В том же году Лэнг встретил свою жену Алексу Цвифельхофер.
По данным СМИ, 9 апреля 2018 года Лэнг и Цвифельхофер застрелили пожилую пару, Серафина Лоренцо и его жену Дину. Жена Лэнга была арестована в мае после того, как ее задержали при попытке купить пистолет в Висконсине. Ленг же отправился в Мексику, Колумбию и Испанию, а затем был арестован на границе Украины и Молдовы.
В октябре 2020 года Печерский районный суд Киева постановил экстрадировать американского военного Крейга Лэнга в США.