Еще плюс 950 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 459 530 человек, 7229 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 459 530 (+950) человек,

танков - 7229 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 13896 (+23) ед,

артиллерийских систем - 11719 (+41) ед,

РСЗО - 1046 (+0) ед,

средства ПВО - 767 (+4) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9379 (+38),

крылатые ракеты - 2115 (+6),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15785 (+68) ед,

специальная техника - 1926 (+8).

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 115 боевых столкновений. В общем, враг нанес 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны Украины нанесли 8 авиаударов по врагу - Генштаб