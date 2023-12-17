Еще плюс 1250 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Оттаве мужчину арестовали по обвинению в террористическом заговоре против евреев

В Оттаве арестован молодой человек по обвинению в терроризме, что включает в себя заговор против евреев и распространение материалов, связанных со взрывчаткой. Данные о подозреваемом не разглашаются из-за его возраста.