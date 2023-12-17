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Еще плюс 1250 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

17 декабрь 2023, 05:46  •  17257 просмотра

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По последним данным Генерального штаба Украины, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 346 070 военнослужащих и 5 739 танков во время вторжения в Украину.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 346 070 человек, 5739 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.12.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 346 070 (+1250) человек,

танков - 5739 (+19) ед,

боевых бронированных машин - 10692 (+25) ед,

артиллерийских систем - 8137 (+37) ед,

РСЗО - 923 (+3) ед,

средства ППО - 609 (+4) ед,

самолетов - 324 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6278 (+40),

крылатые ракеты - 1610 (+1),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10766 (+56) ед,

специальная техника  - 1194 (+4).

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