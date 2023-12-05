Еще плюс 1030: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 333 840 человек, 5587 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы, работала ПВО
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были задействованы силы противовоздушной обороны, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Украинская ПВО ночью сбила 10 из 17 ударных дронов типа "шахед"
Украинская противовоздушная оборона нейтрализовала 10 из 17 беспилотников "Шахид" и перехватила 6 ракет С-300, запущенных Россией ночью.
Силы обороны Украины отбили атаки на шести направлениях: отчет Генерального штаба
Украинские войска отбили атаки противника на шести направлениях, включая Купянск и Бахмут, удерживая прочную оборону и нанося врагу потери.
США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге для сенаторов
Президента Украины Зеленского пригласили на закрытый брифинг в Сенате США, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву. Вскоре сенаторы проголосуют за предоставление дополнительной финансовой поддержки.
Авиация Сил обороны осуществила 12 ударов по врагу - Генштаб
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 12 ударов по силам противника, целями которых были его личный состав, вооружение и зенитные комплексы, говорится в сводке Генерального штаба.
В Индонезии после неожиданного извержения вулкана Марапи количество погибших возросло до 23
Количество жертв неожиданного извержения индонезийского вулкана Марапи возросло до 23 человек, а спасатели борются в опасных условиях.
В России заявили о сбитии 26 украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем
Министерство обороны России утверждает, что сбило 26 украинских беспилотников над Азовским морем и Крымом, сообщая о попытках атак БПЛА на российскую территорию.
5 декабря: Всемирный день почв, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития
Всемирный день почв отмечается во всем мире 5 декабря, чтобы подчеркнуть их важность для экосистем и продовольственной безопасности на планете.
На Львовщине запустили новую высокодебитную скважину
"Укрнафта" запустила новую нефтяную скважину во Львове с начальным дебитом 25-30 тонн в сутки, пробурив ее всего за 32 дня. Это уже третья скважина, которую компания пробурила в 2023 году на этом же месторождении.