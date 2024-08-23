Еще один день со светом: завтра применять графики не планируют
Киев • УНН
На День Независимости Украины, 24 августа, не планируют применять графики отключений электроэнергии. Об этом сообщила компания «Укрэнерго», отметив, что о возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
Завтра, 24 августа, в Украине не планируют отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, 24 августа, применение отключений не прогнозируется. При изменении ситуации - о мерах ограничения будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
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