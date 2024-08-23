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Ще один день зі світлом: завтра застосовувати графіки не планують

Київ • УНН

 • 14215 перегляди

На День Незалежності України, 24 серпня, не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. Про це повідомила компанія "Укренерго", зазначивши, що про можливі зміни буде повідомлено додатково.

Завтра, 24 серпня, в Україні не планують відключати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.

"Завтра, 24 серпня, застосування відключень не прогнозується. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня: що відомо23.08.24, 15:30 • 13978 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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