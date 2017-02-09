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ЕС осудил приговор А.Навальному в РФ

Киев • УНН

 • 8979 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Приговор российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, который российский суд вынес по делу "Кировлес", эффективно исключает оппозиционера из политического процесса в России. Об этом заявили во внешнеполитической службе ЕС, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

ЕС осудил приговор А.Навальному в РФ

В ЕС отметили, что это судебное решение "ограничивает политический плюрализм и вызывает серьезные вопросы о справедливости демократических процессов в России".

Приговор в Брюсселе назвали попыткой "заглушить еще один независимый политический голос в Российской Федерации".

Министерство иностранных дел ФРГ также выразило обеспокоенность решением суда в РФ и напомнило Кремлю об обязательствах соблюдать права человека. "Европейский суд по правам человека признал приговор 2013 г. политически мотивированным и подверг критике произвольную интерпретацию российского уголовного кодекса. Этот процесс также оставляет сомнения относительно права на справедливый суд в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека", - заявил представитель министерства.

Ленинский районный суд Кирова 8 февраля назначил А.Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно в рамках повторного рассмотрения дела "Кировлес". Второго подсудимого, предпринимателя Петра Офицерова, приговорили к четырем годам условно. Также они оба должны выплатить по 500 тыс. рублей штрафа. Обвинительный вердикт и судимость как его следствие лишает А.Навального возможности участвовать в президентских выборах, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Сам А.Навальный планирует продолжать избирательную кампанию.

А.Навальный написал у себя в Twitter, что слова судьи совпадают с текстом приговора, вынесенного ему и Петру Офицерову в 2013 году.

Тогда они были приговорены к условным срокам по делу "Кировлес". Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону убытков в 16 млн рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 г. Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение.

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