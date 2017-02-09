ЄС засудив вирок О.Навальному в РФ

У ЄС зазначили, що це судове рішення "обмежує політичний плюралізм та викликає серйозні питання про справедливість демократичних процесів у Росії".

Вирок у Брюсселі назвали спробою "заглушити ще один незалежний політичний голос у Російській Федерації".

Міністерство закордонних справ ФРН також висловило занепокоєння рішенням суду в РФ та нагадало Кремлю про зобов'язання дотримуватися прав людини. "Європейський суд з прав людини визнав вирок 2013 року політично мотивованим та піддав критиці довільну інтерпретацію російського кримінального кодексу. Цей процес також залишає сумніви щодо права на справедливий суд згідно з Європейською конвенцією з прав людини", - заявив речник міністерства.

Ленінський районний суд Кірова 8 лютого призначив О.Навальному покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі умовно у рамках повторного розгляду справи "Кіровлісу". Другого підсудного, підприємця Петра Офіцерова, засуджено до чотирьох років умовно. Також вони обидва мають виплатити по 500 тисяч рублів штрафу. Обвинувальний вердикт і судимість як його наслідок позбавляє О.Навального можливості брати участь у президентських виборах, повідомила його адвокат Ольга Міхайлова. Сам О.Навальний планує продовжувати виборчу кампанію.

О.Навальний написав у себе в Twitter, що слова судді збігаються з текстом вироку, винесеного йому і Петру Офіцерову в 2013 році.

Тоді вони були засуджені до умовних термінів у справі "Кіровлісу". Слідство стверджувало, що вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, чим завдали регіону збитків в 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу на новий розгляд.