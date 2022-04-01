ЕС призывает Китай не поддерживать россию в войне с Украиной

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“Встреча будет сосредоточена на роли, которую мы призываем сыграть Китай: быть на стороне принципов международного права без двусмысленности и оказывать все необходимое влияние и давление на россию”, - сказал министр европейских дел Франции Клеман Бон.

Детали

Бон отметил, что отношения между Китаем и россией не были изначальной темой саммита, “но обязательно станут". Он добавил, что ЕС и дальше будет обсуждать другие важные проблемы, такие как климат и торговля, и они “не исчезнут”.

Добавим

Саммит ЕС-Китай является попыткой углубить торговые связи. Тем не менее, обмен санкциями между странами в прошлом году из-за тяжелого положения уйгурского меньшинства Китая, а также торгового принуждения Пекином Литвы, которая является членом ЕС, ухудшил подготовку к встрече.

Напомним

Глава британского разведывательного агентства GCHQ Джереми Флеминг предупредил Китай о рисках очень тесного сотрудничества с россией.



