ЕС призывает Китай не поддерживать россию в войне с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Председатель Китая Си Цзиньпин проведет видеоконференцию с лидерами ЕС Чарльзом Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен в рамках саммита ЕС-Китай. Во время встречи лидеры Евросоюза сделают упор на том, чтобы Пекин пересмотрел свою позицию в отношении россии в войне с Украиной, пишет УНН со ссылкой на France 24.
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“Встреча будет сосредоточена на роли, которую мы призываем сыграть Китай: быть на стороне принципов международного права без двусмысленности и оказывать все необходимое влияние и давление на россию”, - сказал министр европейских дел Франции Клеман Бон.
Детали
Бон отметил, что отношения между Китаем и россией не были изначальной темой саммита, “но обязательно станут". Он добавил, что ЕС и дальше будет обсуждать другие важные проблемы, такие как климат и торговля, и они “не исчезнут”.
Добавим
Саммит ЕС-Китай является попыткой углубить торговые связи. Тем не менее, обмен санкциями между странами в прошлом году из-за тяжелого положения уйгурского меньшинства Китая, а также торгового принуждения Пекином Литвы, которая является членом ЕС, ухудшил подготовку к встрече.
Напомним
Глава британского разведывательного агентства GCHQ Джереми Флеминг предупредил Китай о рисках очень тесного сотрудничества с россией.