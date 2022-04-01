ЄС закликає Китай не підтримувати росію у війні з Україною

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“Зустріч буде зосереджено на ролі, яку ми закликаємо відігравати Китай: бути на боці принципів міжнародного права без двозначності та чинити весь необхідний вплив і тиск на Росію”, – сказав міністр європейських справ Франції Клеман Бон.

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Бон зауважив, що відносини між Китаєм та росією не були початковою темою саміту, “але обов’язково стануть”. Він додав, що ЄС і далі обговорюватиме інші важливі проблеми, такі як клімат і торгівля, і вони “не зникнуть”.

Додамо

Саміт ЄС-Китай є спробою поглибити торговельні зв’язки. Проте, обмін санкціями між країнами минулого року через тяжке становище уйгурської меншини Китаю, а також торговельний примус Пекіном Литви, яка є членом ЄС, погіршив підготовку до зустрічі.

Нагадаємо

Голова британської розвідувальної агенції GCHQ Джеремі Флемінг попередив Китай про ризики дуже тісної співпраці з росією.



