ЄС закликає Китай не підтримувати росію у війні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Голова Китаю Сі Цзіньпін проведе відеоконференцію з лідерами ЄС Чарльзом Мішелем і Урсулою фон дер Ляєн у межах саміту ЄС-Китай. Під час зустрічі лідери Євросоюзу наголосять на тому, щоб Пекін переглянув свою позицію щодо росії у війні з Україною, пише УНН із посиланням на France 24.
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“Зустріч буде зосереджено на ролі, яку ми закликаємо відігравати Китай: бути на боці принципів міжнародного права без двозначності та чинити весь необхідний вплив і тиск на Росію”, – сказав міністр європейських справ Франції Клеман Бон.
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Бон зауважив, що відносини між Китаєм та росією не були початковою темою саміту, “але обов’язково стануть”. Він додав, що ЄС і далі обговорюватиме інші важливі проблеми, такі як клімат і торгівля, і вони “не зникнуть”.
Додамо
Саміт ЄС-Китай є спробою поглибити торговельні зв’язки. Проте, обмін санкціями між країнами минулого року через тяжке становище уйгурської меншини Китаю, а також торговельний примус Пекіном Литви, яка є членом ЄС, погіршив підготовку до зустрічі.
Нагадаємо
Голова британської розвідувальної агенції GCHQ Джеремі Флемінг попередив Китай про ризики дуже тісної співпраці з росією.