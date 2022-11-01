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ЕС выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы

ЕС выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы

Киев • УНН

 • 203401 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейский Союз выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы и предоставил энергооборудование. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, пишет УНН.

Цитата

“ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен. В дополнение к оборудованию ЕС выделил 25,5 млн евро, чтобы покрыть экстренные нужды энергосистемы”, — говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что в ближайшие дни, совместно Еврокомиссией и министерством энергетики Украины, будет запущена целевая кампания по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора.

Добавим

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз работает с Украиной, чтобы отремонтировать гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую, предоставив экстренную помощь в размере 1 миллиард евро.

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