ЕС выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы

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“ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен. В дополнение к оборудованию ЕС выделил 25,5 млн евро, чтобы покрыть экстренные нужды энергосистемы”, — говорится в заявлении.

Детали

Сообщается, что в ближайшие дни, совместно Еврокомиссией и министерством энергетики Украины, будет запущена целевая кампания по мобилизации дальнейшей поддержки со стороны частного сектора.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз работает с Украиной, чтобы отремонтировать гражданскую инфраструктуру, в частности энергетическую, предоставив экстренную помощь в размере 1 миллиард евро.