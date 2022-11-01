ЄС виділив Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми

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“ЄС і його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, однак рівень підтримки має бути терміново збільшений. На додаток до обладнання ЄС виділив 25,5 млн євро, щоб покрити екстрені потреби енергосистеми”, — йдеться в заяві.

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Повідомляється, що найближчими днями, спільно Єврокомісією та міністерством енергетики України, буде запущено цільову кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.

Додамо

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз працює з Україною, щоб відремонтувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну, надавши екстрену допомогу в розмірі 1 мільярд євро.