ЕС выделил Украине 15,5 млн евро на реформу госуправления

“Это уже вторая выплата после первого транша в размере 10 млн евро, который был предоставлен в мае 2017 года”, — говорится в сообщении.

Украина обязалась осуществить комплексную реформу государственного управления (РГУ). В 2016 году вступил в силу новый закон “О государственной службе” и была принята Стратегия реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы.

С целью внедрения этой ключевой реформы ЕС одобрил специальную программу помощи в размере 104 миллиона евро, которая предусматривает 90 млн евро на бюджетную поддержку и 14 млн евро на техническую помощь, используемую для предоставления консультативных услуг государственным органам, вовлеченным для внедрения РГУ.

По результатам анализа отчета об осуществлении Украины РГУ в 2017 году ЕС решил предоставить 15,5 млн евро бюджетной поддержки. Эта помощь обусловлена ​​результатами, достигнутыми Украиной по ряду показателей эффективности внедрения, в частности по координации РГУ, введение специалистов по вопросам реформ, совершенствования управления персоналом и реорганизации системы центральных органов исполнительной власти.



“Решение о выплате 15,5 млн евро из фондов ЕС в государственный бюджет Украины на 2018 год является нашим признанием ощутимого прогресса, который проделала Украина во внедрении реформы государственного управления. Прежде всего, речь идет о создании действенного координационного механизма этой реформы на политическом и высшем административном уровнях, прозрачный и конкурсный отбор на должности специалистов по вопросам реформ, старт пилотной фазы реорганизации 10-и министерств и начатую работу над совершенствованием процедур формирования государственной политики и разработкой законопроекта об общей административной процедуре”, - отметил Временно поверенный в делах ЕС в Украине Томас Фрелесен.

Напомним, в сентябре 2018 Украина и ЕС подпишут меморандум о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.