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ЄС виділив Україні 15,5 млн євро на реформу держуправління

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. ЄС виділив Україні другий транш допомоги з підтримки реформи державного управління у розмірі 15,5 мільйонів євро із загальної суми 90 млн євро. Про це повідомляється у прес-релізі Представництва ЄС в Україні, передає УНН. 

ЄС виділив Україні 15,5 млн євро на реформу держуправління

"Це вже друга виплата після першого траншу в розмірі 10 мільйонів євро, який був наданий у травні 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Україна зобов’язалася здійснити комплексну реформу державного управління (РДУ). У 2016 році набув чинності новий закон “Про державну службу” та було схвалено Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки.

З метою впровадження цієї ключової реформи ЄС схвалив спеціальну програму допомоги у розмірі 104 мільйони євро, яка передбачає 90 мільйонів євро на бюджетну підтримку та 14 мільйонів євро на технічну допомогу, яка використовується для надання консультативних послуг державним органам, залученим до впровадження РДУ.

За результатами аналізу Звіту про здійснення Україною РДУ в 2017 році ЄС вирішив надати 15,5 мільйонів євро бюджетної підтримки. Ця допомога обумовлена результатами, досягнутими Україною за низкою показників ефективності впровадження, зокрема, стосовно координації РДУ, запровадження фахівців з питань реформ,  удосконалення управління персоналом та реорганізації системи центральних органів виконавчої влади.

“Рішення про виплату 15,5 мільйонів євро з фондів ЄС до державного бюджету України на 2018 рік є нашим визнанням відчутного прогресу, який здійснила Україна у впровадженні реформи державного управління. Передусім, мова йде про створення дієвого координаційного механізму цієї реформи на політичному та вищому адміністративному рівнях, прозорий та конкурсний відбір на посади фахівців із питань реформ, старт пілотної фази реорганізації 10-и міністерств та започатковану роботу над удосконаленням процедур формування державної політики та розробкою законопроекту про загальну адміністративну процедуру,” – наголосив Тимчасово повірений у справах ЄС в Україні Томас Фрелесен.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Україна та ЄС підпишуть меморандум про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.

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