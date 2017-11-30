ЕС выделил 90 тыс. евро украинскому приюту для животных

По ее словам, проект будет предусматривать лечение с помощью собак. При этом на условиях софинансирования Луцкий городской совет предоставит 10% средств из бюджета.

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За средства гранта в приюте построят летнюю площадку для занятий. Европейские специалисты также будут обучать луцких специалистов азам занятий. Ожидается, что занятия в приюте должны начать уже весной.

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