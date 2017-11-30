ЄС виділив 90 тис. євро українському притулку для тварин

За її словами, проект передбачатиме лікування за допомогою собак. При цьому на умовах співфінансування Луцька міська рада надасть 10% коштів з бюджету.

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За кошти гранту у притулку зведуть літній майданчик для занять. Європейські фахівці також навчатимуть луцьких спеціалістів азам занять. Очікується, що заняття в притулку мають розпочати вже весною.

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