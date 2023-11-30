ЕС в пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро
Киев • УНН
Страны ЕС согласились предоставить Украине 50 миллиардов евро кредитов и грантов в течение четырех лет, как подтвердил комиссар ЕС Йоханнес Хан.
Страны Европейского союза согласовали предложение Еврокомиссии о выделении Украине выделении Украине 50 млрд. евро в виде кредитов и грантов прогятом на четыре года. лет. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, пишет Sky News, информирует УНН.
Детали
Йоханнес Хан заявил, что предложение Европейской комиссии поддержать Украину 50 млрд. евро (43,2 млрд. фунтов стерлингов) в виде кредитов и грантов в течение следующих четырех лет никем не оспаривается.
Центральным элементом является поддержка Украины. Это никем не отрицается, даже в больших размерах
Дополнение
Правительства стран ЕС ведут переговоры о пересмотре долгосрочного бюджета блока из 27 государств после того, как Комиссия предложила странам ЕС выделить дополнительные средства в общий бюджет, в основном для Украины.
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ЕС в пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро
Страны ЕС согласились предоставить Украине 50 миллиардов евро кредитов и грантов в течение четырех лет, как подтвердил комиссар ЕС Йоханнес Хан.
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