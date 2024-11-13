ЕС установил рекорд по выдаче видов на жительство: кому и по каким причинам выдали больше всего
Киев • УНН
В 2023 году страны ЕС выдали 3,7 миллиона первичных видов на жительство для граждан третьих стран. Больше всего разрешений получили украинцы, белорусы и индийцы, причем треть всех разрешений выдана для трудоустройства.
Страны ЕС в 2023 году выдали рекордное количество так называемых первичных видов на жительство для граждан третьих стран - 3,7 миллиона, это самый высокий показатель с начала сбора данных в 2013 году, пишет УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Первичный вид на жительство позволяет иностранцам проживать в этой стране в течение определенного периода времени и с определенной целью - например, для работы, учебы, по семейным обстоятельствам или гуманитарным причинам.
Данные Евростата показывают, что в 2023 году больше всего разрешений получили граждане Украины (307 313), за ними следуют белорусы (281 279) и индийцы (207 966).
Значительная доля приходится на россиян: всего было выдано 116 142 разрешения - большинство из них по семейным обстоятельствам.
Разрешения на работу составили 33,8% от общего количества, за ними следуют разрешения по семейным обстоятельствам (26,4%), «гуманитарные и другие причины» (25,6%) и разрешение на получение образования (14,3%).
Больше всего разрешений на получение образования было выдано в 2022 году (+63 674), причем больше всего их получили индийцы (38 157), китайцы (35 620) и американцы (26 821).
Марокканцы лидируют в списке разрешений по семейным обстоятельствам, на их долю приходится более 50%, тогда как белорусы (148 957), сирийцы (127 043), афганцы (97 339) и украинцы (53 186) получили больше всего разрешений по гуманитарным причинам.
ЕС готовит новый закон для регулирования миграции15 окт. 2024, 08:48 • 12250 просмотров