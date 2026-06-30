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ЕС сокращает беспошлинные квоты на сталь для близких торговых партнеров на 33%: сколько позволит ввозить Украине

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

ЕС установил новые квоты на импорт стали, зарезервировав 9,15 млн тонн для стран с соглашениями о свободной торговле. Мера направлена на защиту от субсидированного импорта, преимущественно из Китая.

ЕС сокращает беспошлинные квоты на сталь для близких торговых партнеров на 33%: сколько позволит ввозить Украине

Европейский Союз зарезервирует половину своих квот на сталь для стран, имеющих соглашения о свободной торговле, в рамках новых мер, направленных на защиту местной промышленности от импорта, преимущественно из Китая, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Приоритетные партнеры ЕС смогут совместно импортировать 9,15 млн тонн стали в рамках беспошлинного режима, который вступает в силу в среду. Это означает, что эти страны будут поставлять в блок на 33% меньше стали без пошлин, по оценке представителя ЕС.

Дополнительные 9,15 млн тонн будут распределены между остальными странами, включая страны, имеющие соглашения о свободной торговле, говорится в заявлении Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, опубликованном во вторник.

Этот шаг направлен на защиту сталелитейной промышленности ЕС от избытка субсидированного импорта стали по ценам ниже рыночных, который часто поступает из Китая. Новые правила вводят 50-процентный сбор на импорт стали после исчерпания квот — вдвое больше, чем 25-процентная ставка, принятая в 2018 году.

Обновленная квота в 18,3 млн тонн представляет собой снижение на 47% по сравнению с предыдущим уровнем.

Уровни квот для отдельных стран были распределены на основе доли рынка в период с 2022 по 2024 год, хотя, по словам официальных лиц, переговоры с партнерами были непростыми. Кроме того, ЕС рассмотрел вопрос диверсификации поставок для конечных потребителей блока.

Хотя ЕС сталкивается с аналогичной проблемой в других секторах, таких как химическая промышленность, представитель ЕС заявил, что блок не рассматривает аналогичные шаги для этих отраслей.

Еврокомиссия утверждала, что этот шаг был подготовлен в соответствии с правилами Всемирной торговой организации.

Представитель ЕС заявил, что США, у которых нет соглашения о свободной торговле с блоком, не будут принимать ответных мер, учитывая, что они также пытаются решить проблему перепроизводства стали в Китае. Другие партнеры, такие как Великобритания, разработали аналогичные ответные меры.

В целом, по словам представителей ЕС, Еврокомиссия достигла принципиального соглашения с 13 странами по квотам, охватывающим около 70% ее торговли сталью. К этим странам относятся Бразилия, Индия, Индонезия, Южная Корея, Швейцария, Турция, Великобритания и Украина.

Каждая из них осталась довольна предложенной Брюсселем компенсацией за торговые потери и исключила ответные меры, заявили представители ЕС. Другие переговоры продолжаются.

Что касается Украины, ЕС разрешит беспошлинный ввоз 70% ее типичных объемов стали в блок, учитывая продолжающуюся войну России против страны

- говорится в публикации.

ЕС предлагает удвоить тарифную ставку на импорт стали до 50% - Bloomberg02.10.25, 14:07 • 3393 просмотра

"Украина должна получить более выгодные условия от преференциального распределения тарифных квот, чем другие партнеры по соглашениям о свободной торговле", - указано в тексте соответствующего имплементационного регламента Еврокомиссии.

Юлия Шрамко

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