ЕС согласовал 21-й пакет санкций против россии - СМИ
Киев • УНН
Европейский Союз 22 июля дал «зеленый свет» 21-му пакету санкций против россии. Греция сняла блокировку после уступок по транспортировке российского СПГ.
В Европейском Союзе в четверг, 22 июля, дали "зеленый свет" 21-му пакету санкций против рф, сообщает dpa, пишет УНН.
Европейский Союз согласовал 21-й пакет санкций против россии с момента начала полномасштабного вторжения москвы в Украину в 2022 году
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Ранее 22 июля сообщалось, что посланцы 27 стран ЕС должны были одобрить 21-й пакет санкций против рф в четверг после того, как Греция сняла блокировку после уступок по транспортировке российского СПГ.
Афины более недели откладывали одобрение 21-го пакета санкций ЕС против россии, оставляя под вопросом другие меры, такие как санкции против большего количества банков, криптовалютных сетей и военно-промышленных компаний, указывает издание.