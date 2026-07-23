ЕС согласовал 21-й пакет санкций против россии - СМИ

$44.770.0251.070.03
ukenru
07:28 • 694 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
05:23 • 7230 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 15809 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
22 июля, 16:21 • 30914 просмотра
Зеленский обсудил с представителями Трампа восстановление дипломатии для завершения войны - журналист
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 62794 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
22 июля, 12:44 • 40394 просмотра
МВФ обновил список требований для Украины в части налогообложенияVideo
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 62044 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 11:03 • 33623 просмотра
Бензин по 93 гривны за литр - эксперт объяснил, когда может вырасти стоимость топлива в Украине
22 июля, 10:44 • 27098 просмотра
Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ
22 июля, 09:50 • 21658 просмотра
Зеленский определил, кто возглавит Генштаб и что будет с Сырским
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2м/с
61%
745мм
Популярные новости
Украина готова к системному сотрудничеству с Вашингтоном в сфере обороны - Буданов после встречи с послом США при НАТОPhoto22 июля, 22:37 • 11711 просмотра
Россия может помогать Ирану в ударах по объектам ЦРУ - Reuters22 июля, 23:13 • 10013 просмотра
Оккупационным чиновникам на ВОТ начали выдавать военные бронежилеты - ЦНС22 июля, 23:46 • 14077 просмотра
РФ возвращает Крым в прошлое: в оккупированных городах устанавливают таксофоны - ЦПД23 июля, 00:58 • 6550 просмотра
ЕС готовится утвердить 21-й пакет санкций против рф, Греция сняла блокаду после уступок по российскому СПГ - FT05:54 • 10397 просмотра
публикации
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 62794 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 62044 просмотра
Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяцPhoto22 июля, 09:34 • 44150 просмотра
Как выбрать арбуз без нитратов: работают ли домашние способы проверки21 июля, 15:04 • 53991 просмотра
Уголовное преследование без налоговых нарушений: что не так с делами БЭБ против авиакомпаний21 июля, 10:46 • 63389 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Татьяна Бережная
Павел Залевский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Польша
Реклама
УНН Lite
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 58450 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 49205 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 60110 просмотра
Трамп не хотел уходить со сцены во время награждения Испании на ЧМ-2026Video20 июля, 07:30 • 64443 просмотра
Как ухаживать за абрикосами: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto18 июля, 08:02 • 90192 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Микоян МиГ-29
Financial Times
9К720 Искандер

ЕС согласовал 21-й пакет санкций против россии - СМИ

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Европейский Союз 22 июля дал «зеленый свет» 21-му пакету санкций против россии. Греция сняла блокировку после уступок по транспортировке российского СПГ.

ЕС согласовал 21-й пакет санкций против россии - СМИ

В Европейском Союзе в четверг, 22 июля, дали "зеленый свет" 21-му пакету санкций против рф, сообщает dpa, пишет УНН.

Европейский Союз согласовал 21-й пакет санкций против россии с момента начала полномасштабного вторжения москвы в Украину в 2022 году

- сообщило dpa.

Дополнение

Ранее 22 июля сообщалось, что посланцы 27 стран ЕС должны были одобрить 21-й пакет санкций против рф в четверг после того, как Греция сняла блокировку после уступок по транспортировке российского СПГ.

Афины более недели откладывали одобрение 21-го пакета санкций ЕС против россии, оставляя под вопросом другие меры, такие как санкции против большего количества банков, криптовалютных сетей и военно-промышленных компаний, указывает издание.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Греция
Украина