ЕС рассматривает возможность продления действия потолка цен на газ - FT

Детали

Европейская комиссия заявила, что с момента вступления этой меры в силу "никаких признаков негативных последствий" не было, и что цены на газ сейчас почти на 90 процентов ниже, чем в прошлом году, согласно презентации, представленной дипломатам из 27 стран-членов ЕС, с которой ознакомилась Financial Times.

Потолок цен был введен после многих недель напряженных дискуссий между государствами-членами, причем Германия и Австрия сначала выступили против его введения, утверждая, что это приведет к искажению на рынках и усилит кризис с поставками. Однако ограничение не повлияло на импорт газа в ЕС, отмечается в презентации Еврокомиссии.

Высокопоставленные дипломаты и чиновники ЕС рассказали FT, что, несмотря на падение цен на энергоносители и рекордные уровни накопленного газа в ЕС, на поставки этой зимой могут повлиять война между Израилем и ХАМАС и потенциальные диверсии на газовой инфраструктуре.

"Мы не знаем, что произойдет в этом году. Мы имеем ситуацию в Израиле, и мы не знаем, как это повлияет на импорт с Ближнего Востока", - сказал один дипломат ЕС.

Они добавили, что еще одной проблемой является газопровод в Балтийском море, который был саботирован в начале этого месяца, и "было бы хорошо иметь страховку".

В документе, отправленном в Еврокомиссию на выходных, содержится просьба продлить срок действия отдельного чрезвычайного законодательства, введенного во время прошлогоднего кризиса, который позволил государствам-членам ЕС ускорить выдачу разрешений на строительство ветровых и солнечных электростанций.

"Российская агрессивная война против Украины также показывает уязвимость Европы из-за ее зависимости от невозобновляемых источников энергии и импорта критически важного сырья. Эта зависимость является угрозой безопасности и подпитывает инфляцию, негативно влияя на социальную сплоченность и конкурентоспособность", - говорится в документе.

В документе также содержится призыв к смягчению правил государственной помощи для проектов возобновляемой энергетики и улучшению связи с развитием возобновляемой энергетики в соседних с ЕС регионах.

В ноябре Еврокомиссия, как сообщается, "должна предоставить предложение, подтверждающее, какие из чрезвычайных энергетических мер, включая потолок цен на газ, разрешительные меры и правила, обеспечивающие распределение поставок газа между государствами-членами, следует продолжить".

Добровольные меры по сокращению спроса на газ на 15 процентов уже продлены до марта 2024 года.

Дополнение

В разгар энергетического кризиса, возникшего в результате прекращения москвой поставок газа в Европу после вторжения в Украину в 2022 году, цены достигли более 300 евро за МВт-ч. Государства-члены ЕС в конце концов согласовали внедрение потолка цен, если цены будут достигать 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней подряд.