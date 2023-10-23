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ЄС розглядає можливість продовження дії стелі цін на газ - FT

Київ • УНН

 • 181588 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Брюссель зважує, чи варто продовжувати дію стелі цін на газ, запровадженої у лютому, на тлі побоювань про можливе зростання цін цієї зими, повідомила газета Financial Times 22 жовтня, пише УНН.

ЄС розглядає можливість продовження дії стелі цін на газ - FT

Деталі

Європейська комісія заявила, що з моменту набуття цим заходом чинності "жодних ознак негативних наслідків" не було, і що ціни на газ зараз майже на 90 відсотків нижчі, ніж минулого року, згідно з презентацією, представленою дипломатам з 27 країн-членів ЄС, з якою ознайомилася Financial Times.

Стеля цін була запроваджена після багатьох тижнів напружених дискусій між державами-членами, причому Німеччина та Австрія спочатку виступили проти її запровадження, стверджуючи, що це призведе до спотворення на ринках та посилить кризу з постачанням. Проте обмеження не вплинуло на імпорт газу до ЄС, наголошується у презентації Єврокомісії.

Високопоставлені дипломати та чиновники ЄС розповіли FT, що, попри падіння цін на енергоносії та рекордні рівні накопиченого газу у ЄС, на постачання цієї зими можуть вплинути війна між Ізраїлем та ХАМАС та потенційні диверсії на газовій інфраструктурі.

"Ми не знаємо, що станеться цього року. Ми маємо ситуацію в Ізраїлі, і ми не знаємо, як це вплине на імпорт з Близького Сходу", - сказав один дипломат ЄС.

Вони додали, що ще однією проблемою є газопровід у Балтійському морі, який був саботований на початку цього місяця, і "було б добре мати страховку".

У документі, відправленому до Єврокомісії на вихідних, міститься прохання продовжити термін дії окремого надзвичайного законодавства, запровадженого під час торішньої кризи, який дозволив державам-членам ЄС прискорити видачу дозволів на будівництво вітрових та сонячних електростанцій.

"Російська агресивна війна проти України також показує вразливість Європи через її залежність від невідновлюваних джерел енергії та імпорту критично важливої сировини. Ця залежність є загрозою безпеці і підживлює інфляцію, негативно впливаючи на соціальну згуртованість і конкурентоспроможність", - ідеться в документі.

У документі також міститься заклик до пом'якшення правил щодо державної допомоги для проектів відновлюваної енергетики та покращення зв'язку з розвитком відновлюваної енергетики у сусідніх з ЄС регіонах.

У листопаді Єврокомісія, як повідомляється, "має надати пропозицію, яка підтверджує, які з надзвичайних енергетичних заходів, включаючи стелю цін на газ, дозвільні заходи та правила, що забезпечують розподіл постачання газу між державами-членами, слід продовжити".

Добровільні заходи щодо скорочення попиту на газ на 15 відсотків уже продовжено до березня 2024 року.

Доповнення

У розпал енергетичної кризи, яка виникла внаслідок припинення москвою постачання газу до Європи після вторгнення в Україну в 2022 році, ціни досягли понад 300 євро за МВт-год. Держави-члени ЄС зрештою погодили впровадження стелі цін, якщо ціни сягатимуть 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль.

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