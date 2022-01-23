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ЕС о “признании Л/ДНР” Госдумой РФ: это будет нарушением Минских соглашений

Киев • УНН

 • 27805 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Если в Госдуме Российской Федерации дадут зеленый свет проекту постановления о “необходимости признать” так называемые “ЛНР” и “ДНР”, это будет представлять собой прямое нарушение Россией Минских соглашений. Об в ответ УНН сообщил представитель Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.

Цитата

“Эта идея, если она будет реализована, будет представлять собой прямое нарушение Россией Минских соглашений. Согласно Минским соглашениям, Россия признаёт неконтролируемый правительством регион восточной Украины как часть Украины”, — сообщил представитель ЕС.

Детали

По его словам, реализация такой инициативы еще больше подорвало бы территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, пренебрегая собственными международными обязательствами России.

“Это — безответственная риторика и инициатива и очередная провокация, способствующая усилению напряженности и осложняющая нынешние усилия международного сообщества по переговорам о мирном урегулировании конфликта”, — подчеркнул Стано.

Контекст

На прошлой неделе депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики”.

Документом предлагается включить в повестку дня Госдумы на февраль вопрос о признании “Л/ДНР”.

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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