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ЄС про “визнання Л/ДНР” Держдумою РФ: це буде порушенням Мінських угод

ЄС про “визнання Л/ДНР” Держдумою РФ: це буде порушенням Мінських угод

Київ • УНН

 • 27808 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Якщо в Держдумі Російської Федерації дадуть зелене світло проекту постанови про "необхідність визнати" так звані "ЛНР" і "ДНР", це буде являти собою пряме порушення Росією Мінських угод. Про у відповідь УНН повідомив представник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано.

Цитата

“Ця ідея, якщо вона буде реалізована, буде являти собою пряме порушення Росією Мінських угод. Згідно з Мінськими угодами, Росія визнає неконтрольований урядом Регіон Східної України як частину України", - повідомив представник ЄС.

Деталі

За його словами, реалізація такої ініціативи ще більше підірвала б територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, нехтуючи власними міжнародними зобов'язаннями Росії.

"Це - безвідповідальна риторика і ініціатива і чергова провокація, що сприяє посиленню напруженості і ускладнює нинішні зусилля міжнародного співтовариства з переговорів про мирне врегулювання конфлікту", — підкреслив Стано.

Контекст

Минулого тижня депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Донецьку і Луганську народні республіки".

Документом пропонується включити до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "Л/ДНР".

Пізніше в Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект постанови.

Українські Національні Новини

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