ЄС про “визнання Л/ДНР” Держдумою РФ: це буде порушенням Мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Якщо в Держдумі Російської Федерації дадуть зелене світло проекту постанови про "необхідність визнати" так звані "ЛНР" і "ДНР", це буде являти собою пряме порушення Росією Мінських угод. Про у відповідь УНН повідомив представник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано.
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“Ця ідея, якщо вона буде реалізована, буде являти собою пряме порушення Росією Мінських угод. Згідно з Мінськими угодами, Росія визнає неконтрольований урядом Регіон Східної України як частину України", - повідомив представник ЄС.
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За його словами, реалізація такої ініціативи ще більше підірвала б територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, нехтуючи власними міжнародними зобов'язаннями Росії.
"Це - безвідповідальна риторика і ініціатива і чергова провокація, що сприяє посиленню напруженості і ускладнює нинішні зусилля міжнародного співтовариства з переговорів про мирне врегулювання конфлікту", — підкреслив Стано.
Контекст
Минулого тижня депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Донецьку і Луганську народні республіки".
Документом пропонується включити до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "Л/ДНР".
Пізніше в Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект постанови.