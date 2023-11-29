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ЕС поставит Украине миллион боеприпасов, но это займет немного больше времени - Мишель

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 10:15  •  16145 просмотра

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ЕС поставит Украине один миллион артиллерийских снарядов, подтверждает президент Европейского Совета Шарль Мишель, но на выполнение этого обещания будет необходимо больше времени

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз сдержит свое обещание поставить Украине миллион боеприпасов, но признал, что "это займет немного больше времени, чем нам хотелось бы". Об этом он сказал в эфире France Inter в среду, передает УНН.

Детали

"Мы сдержим свое обещание" поставить Украине миллион боеприпасов, заверил глава Евросовета.

Однако Мишель признал, что "это займет немного больше времени, чем нам хотелось бы".

"Бесспорно, потребуется несколько дополнительных месяцев", - признал он, прежде чем добавить, что "необходимо сделать все, чтобы достичь цели" в один миллион в 2024 году.

Дополнение

Европейский Союз поставил цель обеспечить Украину одним миллионом артиллерийских снарядов к марту 2024 года.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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