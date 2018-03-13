ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Европейский Союз опубликовал решение о продлении индивидуальных санкций против должностных лиц РФ за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта, передает УНН.
"Это решение вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза", - говорится в решении.
Накануне Европейский Союз продлил санкции за действия против территориальной целостности Украины до 15 сентября 2018 года.
Напомним, представители демократического меньшинства в палате представителей конгресса составили петицию, в которой потребовали от президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года.