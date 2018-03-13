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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51188 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61879 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65058 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103967 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96296 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103950 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110961 просмотра

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ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

Киев  •  УНН

 • 13436 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Европейский Союз опубликовал решение о продлении индивидуальных санкций против должностных лиц РФ за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта, передает УНН.

"Это решение вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза", - говорится в решении.

Накануне Европейский Союз продлил санкции за действия против территориальной целостности Украины до 15 сентября 2018 года.

Напомним, представители демократического меньшинства в палате представителей конгресса составили петицию, в которой потребовали от президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

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