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ЄС опублікував рішення про продовження санкцій проти РФ

ЄС опублікував рішення про продовження санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Європейський Союз опублікував рішення про продовження індивідуальних санкцій проти посадових осіб РФ за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС 13 березня, передає УНН.

"Це рішення набуває чинності на наступний день після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу" - йдеться у рішенні.

Напередодні Європейський Союз продовжив санкції за дії проти територіальної цілісності України до 15 вересня 2018 року.

Нагадаємо, представники демократичної меншості в палаті представників конгресу склали петицію, в якій зажадали від президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії за втручання в президентські вибори 2016 року.

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