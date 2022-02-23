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ЕС официально принял санкции против РФ за признание “ЛДНР"

ЕС официально принял санкции против РФ за признание “ЛДНР"

Киев • УНН

 • 142493 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Европейский Союз официально принял санкции против России за признание независимости псевдо республик “ЛДНР”. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ЕС, передает УНН.

Цитата

“Совет ЕС сегодня принял пакет санкций в ответ на решение Российской Федерации признать неподконтрольные правительству районы Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых государств и последующее решение о вводе российских войск в эти области”, - говорится в заявлении.

Детали

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что такие решения незаконны и неприемлемы. Россия нарушает международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, что приведет к усилению кризиса.

Санкции включают следующее:

В рамках существующих санкционных мер ЕС распространит ограничительные меры на 351 депутата Государственной Думы РФ, проголосовавших 15 февраля за обращение к президенту Путину о признании независимости самопровозглашенных "ЛДНР"

Кроме того, адресные ограничительные меры будут введены в отношении еще 27 высокопоставленных лиц и организаций, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
К ним относятся лица, принимающие решения, такие как члены правительства, причастные к незаконным решениям; банки и предприниматели/олигархи, финансово или материально поддерживающие российские операции на Донецкой и Луганской территориях; старшие офицеры, сыгравшие роль во вторжении и действиях по дестабилизации обстановки, и лиц, ответственных за ведение дезинформационной войны против Украины.

Ограничительные меры включают также: замораживание активов и запрет на предоставление средств лицам и организациям, включенным в перечень.

Кроме того, запрет на поездки, применимый к перечисленным лицам, препятствует их въезду или транзиту через территорию ЕС.

Ограничение экономических отношений с неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей.

Сегодняшнее решение вводит, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с некоторыми секторами экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт некоторых товаров и технологий.

Финансовые ограничения

Совет решил ввести отраслевой запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка. Ограничивая доступ российского государства и правительства к рынкам капитала и финансовых услуг и капитала ЕС, ЕС стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики.

ЕС призывает Россию отменить признание неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к обсуждениям в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. ЕС также призывает другие государства не следовать незаконному решению России признать эту провозглашенную независимость.

ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости и подтверждает свою непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Обеспокоенность усилилась, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

В частности канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство Германии временно останавливает сертификацию газопровода “Северный поток-2” для поставки российского газа в ФРГ на фоне признания Россией “независимыми” так называемых “Л/ДНР”.

Кроме того, президент США Джо Байден объявил накануне о решении ввести первый пакет санкций против России. Они будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит.

Страны Европейского Союза 22 февраля также договорились о ряде санкций против России.

По данным СМИ, в список вошел 351 депутат Госдумы - все лица, которые инициировали процесс признания Россией "независимости" формирований, а также 24 физических и 3 юридических (банки "Россия", ВЭБ и Промсвязьбанк).

Кроме того, в европейский санкционный список наряду с военными и чиновниками якобы попали российские пропагандисты.

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