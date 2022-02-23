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ЄС офіційно схвалив санкції проти РФ за визнання "ЛДНР"

ЄС офіційно схвалив санкції проти РФ за визнання "ЛДНР"

Київ • УНН

 • 142496 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Європейський Союз офіційно схвалив санкції проти Росії за визнання незалежності псевдо республік "ЛДНР". Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті ЄС, передає УНН.

Цитата

"Рада ЄС сьогодні прийняла пакет санкцій у відповідь на рішення Російської Федерації визнати непідконтрольні уряду райони Донецької та Луганської областей України в якості незалежних держав і подальше рішення про введення російських військ в ці області", - йдеться в заяві.

Деталі

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що такі рішення незаконні і неприйнятні. Росія порушує міжнародне право, територіальну цілісність і суверенітет України, що призведе до посилення кризи.

Санкції включають:

У рамках існуючих санкцій ЄС поширить обмежувальні заходи на 351 депутата Державної Думи РФ, які проголосували 15 лютого за звернення до президента Путіна про визнання незалежності самопроголошених "ЛДНР".

Крім того, адресні обмежувальні заходи будуть введені відносно ще 27 високопоставлених осіб і організацій, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

До них відносяться особи, які приймають рішення, такі як члени уряду, причетні до незаконних рішень; банки і підприємці/олігархи, що фінансово або матеріально підтримують російські операції на Донецькій і Луганській територіях; старші офіцери, які зіграли роль у вторгненні і діях з дестабілізації обстановки, і особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Обмежувальні заходи включають також: заморожування активів та заборону на надання коштів особам та організаціям, включеним до переліку.

Крім того, заборона на поїздки, що застосовується до перерахованих осіб, перешкоджає їх в'їзду або транзиту через територію ЄС.

Обмеження економічних відносин з непідконтрольними уряду територіями Донецької та Луганської областей.

Сьогоднішнє рішення вводить, зокрема, заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з деякими секторами економіки, заборону на надання туристичних послуг і заборону на експорт деяких товарів і технологій.

Фінансові обмеження

Рада вирішила ввести галузеву заборону на фінансування Російської Федерації, її уряду і Центрального банку. Обмежуючи доступ російської держави та уряду до ринків капіталу та фінансових послуг та капіталу ЄС, ЄС прагне обмежити фінансування ескалаційної та агресивної політики.

ЄС закликає Росію скасувати визнання непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, виконати свої зобов'язання, дотримуватися міжнародного права і повернутися до обговорень в рамках нормандського формату і Тристоронньої контактної групи. ЄС також закликає інші держави не слідувати незаконному рішенню Росії визнати цю проголошену незалежність.

ЄС готовий швидко прийняти ширші політичні та економічні санкції у разі необхідності і підтверджує свою непохитну підтримку і прихильність незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації. Стурбованість посилилася, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і " ДНР " на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

Зокрема канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".

Крім того, президент США Джо Байден оголосив напередодні про рішення ввести перший пакет санкцій проти Росії. Вони стосуватимуться суверенного боргу, двох банків і російських еліт.

Країни Європейського Союзу 22 лютого також домовилися про низку санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, до списку увійшов 351 депутат Держдуми - всі особи, які ініціювали процес визнання Росією "незалежності" формувань, а також 24 фізичних і 3 юридичних (банки "Росія", ВЕБ і Промсвязьбанк).

Крім того, в Європейський санкційний список поряд з військовими і чиновниками нібито потрапили російські пропагандисти.

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