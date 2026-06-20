ЕС настаивает на нероссийских поставках газа в будущих соглашениях с Турцией
Киев • УНН
Министр экономики Германии заявила, что Брюссель будет настаивать на нероссийских поставках газа в соглашениях с Турцией. Анкара ведет переговоры с «Газпромом» о новых контрактах, но признает сложность замены российского газа.
Министр экономики Германии Катарина Райхе заявила, что Брюссель будет настаивать на нероссийских поставках газа в любых будущих соглашениях с участием Турции. Об этом Райхе заявила в Анкаре, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Министр экономики Германии Катарина Райхе заявила, что Турция понимает позицию Европейского Союза относительно того, что газ, импортируемый по новым контрактам с блоком, не должен происходить из России
По ее словам, Брюссель будет настаивать на нероссийских поставках в любых будущих соглашениях с участием Турции.
Турция, которая является вторым по величине покупателем газа у "Газпрома", ведет переговоры о заключении новых соглашений на поставку с российской компанией, поскольку срок действия существующих контрактов подходит к концу. В то же время Анкара стремится утвердиться как региональный газовый хаб, однако реализация этой амбиции может осложниться из-за углубления энергетических связей с Россией. В то же время турецкие чиновники четко дали понять, что заменить российские поставки невозможно за одну ночь - ни с экономической точки зрения, ни с учетом имеющихся ресурсов
Напомним
Турция и РФ начали переговоры о продлении сотрудничества в сфере поставок природного газа после 2026 года, когда истекает срок действия действующих контрактов.