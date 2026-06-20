ЕС настаивает на нероссийских поставках газа в будущих соглашениях с Турцией

Катерина Райхе, Фото: Bloomberg

Министр экономики Германии Катарина Райхе заявила, что Брюссель будет настаивать на нероссийских поставках газа в любых будущих соглашениях с участием Турции. Об этом Райхе заявила в Анкаре, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Министр экономики Германии Катарина Райхе заявила, что Турция понимает позицию Европейского Союза относительно того, что газ, импортируемый по новым контрактам с блоком, не должен происходить из России - пишет издание.

По ее словам, Брюссель будет настаивать на нероссийских поставках в любых будущих соглашениях с участием Турции.

Турция, которая является вторым по величине покупателем газа у "Газпрома", ведет переговоры о заключении новых соглашений на поставку с российской компанией, поскольку срок действия существующих контрактов подходит к концу. В то же время Анкара стремится утвердиться как региональный газовый хаб, однако реализация этой амбиции может осложниться из-за углубления энергетических связей с Россией. В то же время турецкие чиновники четко дали понять, что заменить российские поставки невозможно за одну ночь - ни с экономической точки зрения, ни с учетом имеющихся ресурсов - добавляет издание.

Напомним

Турция и РФ начали переговоры о продлении сотрудничества в сфере поставок природного газа после 2026 года, когда истекает срок действия действующих контрактов.